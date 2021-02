Elena Santarelli, racconta la malattia di suo figlio Giacomo (Di sabato 13 febbraio 2021) Elena Santarelli è nata il 18 agosto del 1981 a Latina. Solare e determinata si fa riconoscere nel mondo dello spettacolo diventando, ad oggi, un’ottima conduttrice. La sua carriera è iniziata nel mondo della moda lavorando per diversi brand come Armani e Laura Biagiotti. Il trampolino di lancio della giovane arriva con la chiamata per fare la valletta nel programma L’eredità. Volto noto anche al cinema e a teatro, ha avuto una parte nel film Il pranzo della domenica. Definita da molti una super mamma per aver avuto il coraggio di combattere la malattia del suo primogenito Giacomo e aver avuto la forza di raccontarlo nel suo libro intitolato Una mamma lo sa. Durante molte interviste, Elena, si è sentita di dover esprimere il suo affetto per chi ha provato o sta provando quello che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)è nata il 18 agosto del 1981 a Latina. Solare e determinata si fa riconoscere nel mondo dello spettacolo diventando, ad oggi, un’ottima conduttrice. La sua carriera è iniziata nel mondo della moda lavorando per diversi brand come Armani e Laura Biagiotti. Il trampolino di lancio della giovane arriva con la chiamata per fare la valletta nel programma L’eredità. Volto noto anche al cinema e a teatro, ha avuto una parte nel film Il pranzo della domenica. Definita da molti una super mamma per aver avuto il coraggio di combattere ladel suo primogenitoe aver avuto la forza dirlo nel suo libro intitolato Una mamma lo sa. Durante molte interviste,, si è sentita di dover esprimere il suo affetto per chi ha provato o sta provando quello che ...

