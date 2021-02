Elena Santarelli a Verissimo: 'Mio figlio Giacomo ha sconfitto il tumore' (Di sabato 13 febbraio 2021) Elena Santarelli è tornata a parlare del tumore del figlio Giacomo e di come questo capitolo possa dirsi finalmente chiuso. 'Mi ricordo che quando mi ha chiamato la dottoressa di Giacomo e mi ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021)è tornata a parlare deldele di come questo capitolo possa dirsi finalmente chiuso. 'Mi ricordo che quando mi ha chiamato la dottoressa die mi ha detto ...

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo l'intenso racconto di Elena Santarelli ?? Appuntamento alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #Medias… - carpi_ale : RT @DadaCiri: Elena Santarelli ha una forza incredibile. Ogni volta che la incrocio in tv mi fermo ad ascoltarla. Un grande esempio per chi… - babygiuli00 : Magari fossero tutti così sinceri e spontanei come Elena Santarelli ???? #Verissimo - adsaysthat : Elena Santarelli parla della terapia EMDR e io ringrazio mentalmente @chiaraferragni per avercene già parlato ed av… - SimoJeanP : Ma come si spegne Elena Santarelli? ?????? #Verissimo -