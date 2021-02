repubblica : ?? E' morto Marco Dimitri, il capo della setta dei Bambini di Satana - MediasetTgcom24 : Bologna, morto Marco Dimitri: fu capo dei 'Bambini di Satana' #bambinidisatana - GHERARDIMAURO1 : RT @ilpost: È morto Marco Dimitri, famoso negli anni Novanta come capo della setta dei “Bambini di Satana” - ilpost : È morto Marco Dimitri, famoso negli anni Novanta come capo della setta dei “Bambini di Satana” - Notiziedi_it : Morto il capo della setta Bambini di Satana Marco Dimitri -

Ultime Notizie dalla rete : morto Marco

E'a BolognaDimitri, che fu capo della setta dei Bambini di Satana, alla fine degli anni Novanta al centro di una controversa inchiesta giudiziaria. Insieme a Gennaro Luongo e altri quattro ...Il decesso nella notte. Aveva 57 anni, oggi sarebbe stato il suo compleanno E'la scorsa notte nella sua abitazione in via Riva Reno, a Bologna,Dimitri, che fondò i 'Bambini di Satana' . Aveva 57 anni e oggi sarebbe stato il suo compleanno. Dimitri fu al centro ...È morto a Bologna Marco Dimitri, leader della setta dei Bambini di Satana che fu al centro di una nota controversia giudiziaria alla fine degli anni Novanta ...Aveva 58 anni, negli anni ‘90 fu protagonista di un caso giudiziario: arrestato con alcuni adepti per violenza sessuale era stato poi assolto in ogni grado di giudizio ...