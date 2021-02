Draghi ha giurato, alle 13 il rito della campanella per il passaggio di consegne con Conte. Soddisfatto il 62% degli italiani – La diretta (Di sabato 13 febbraio 2021) 12.20 – Firmati i verbali ufficiali con i nomi entrati in carica, nella sala dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale la foto di rito della nuova squadra di governo. Si tratta della prima cerimonia in era Covid: nessuna stretta di mano è stata vista tra i ministri e le ministre. 11.56 – Mattarella e Draghi entrano insieme nel Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale: il premier giura alle 11.57 con la formula di rito e da questo momento è in carica. Dopo Draghi, i primi a giurare sono i ministri senza portafoglio. A cominciare da Federico D’Incà (Rapporti con il Parlamento), Vittorio Colao (Transizione digitale) e Renato Brunetta (Pubblica amministrazione). Qui la lista completa dei ministri. 11.45 – Il presidente del Consiglio ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) 12.20 – Firmati i verbali ufficiali con i nomi entrati in carica, nella sala dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale la foto dinuova squadra di governo. Si trattaprima cerimonia in era Covid: nessuna stretta di mano è stata vista tra i ministri e le ministre. 11.56 – Mattarella eentrano insieme nel Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale: il premier giura11.57 con la formula die da questo momento è in carica. Dopo, i primi a giurare sono i ministri senza portafoglio. A cominciare da Federico D’Incà (Rapporti con il Parlamento), Vittorio Colao (Transizione digitale) e Renato Brunetta (Pubblica amministrazione). Qui la lista completa dei ministri. 11.45 – Il presidente del Consiglio ...

