Draghi, DIRETTA giuramento. Il premier: «Mettere in sicurezza l'Italia». Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi (Di sabato 13 febbraio 2021) È il giorno del giuramento del nuovo governo di Mario Draghi che ieri ha presentato la lista dei suoi 23 ministri: 8 donne e 15 uomini, 8 tecnici e 15 politici (4 M5s, 3 ciascuno per Pd, Fi e... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 febbraio 2021) È il giorno deldel nuovo governo di Marioche ieri ha presentato la lista dei suoi 23 ministri: 8 donne e 15 uomini, 8 tecnici e 15 politici (4 M5s, 3 ciascuno per Pd, Fi e...

Palazzo_Chigi : La cerimonia della Campanella per il passaggio di consegne tra il Presidente uscente @GiuseppeConteIt e il Presiden… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha giurato al #Quirinale da presidente del Consiglio, insieme alla sua squadra di governo. Seguite g… - Palazzo_Chigi : In diretta l'arrivo del Presidente Mario Draghi a Palazzo Chigi per la cerimonia di insediamento del Governo - Carmela_oltre : RT @DomaniGiornale: Conte lascia Palazzo Chigi mano nella mano con la fidanzata, Olivia Paladino. Poco prima, il passaggio della campanella… - LukaszKort : RT @FQLive: ?? IL GOVERNO DRAGHI GIURA - SEGUI LA DIRETTA -