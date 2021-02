(Di sabato 13 febbraio 2021) Un discorso che getta le base del nuovo esecutivo che deve avere come priorità quella della “messa in sicurezza del Paese, perché gli interessi dell’Italia vengono prima degli interessi di parte”. Queste le parole, secondo quanto si apprende, pronunciate dal premier Marioaprendo il primo Consiglio deia palazzo Chigi. Il professore, rivolgendosi alla sua squadra, avrebbe richiamato alla “compattezza” e alla “massima collaborazione” tra tutti i componenti dell’esecutivo, “la missione che ci attende - avrebbe concluso - è importante” in ballo c’è il futuro della nazione, il ragionamento. “Il nostro sarà un governo ambientalista”. Dobbiamo “lavorare”, pur provenendo da storie ed esperienze diverse, per affrontare questa fase difficile del Paese. Per “mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla a ...

matteorenzi : Una squadra di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore. Buon lavoro al Presidente Draghi e ai suo… - pietroraffa : La scelta di #Draghi di non far uscire nomi di possibili Ministri spiazza molti addetti ai lavori. È finita l'era d… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - europaverde_it : Nel giorno del #Giuramento, auguriamo buon lavoro al Presidente Draghi, alle Ministre e ai Ministri. Il Paese ha… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: A breve la lista dei nuovi ministri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ministri

Ma nei saluti degli exdel governo Conte bis - esponenti Cinque Stelle e Pd che hanno ceduto la poltrona in favore della nuova maggioranza allargata che sostiene Mario- c'è anche la ......cerimonia di passaggio della campanella dal premier uscente Giuseppe Conte a, anche in questo caso senza la consueta stretta di mano. Subito dopo, la prima riunione del Consiglio dei...Per “mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla a ripartire” Un discorso che getta le base del nuovo esecutivo che deve avere come priorità quella della “messa in sicurezza del Paese, perché gli interes ...“Mi aspetto la massima collaborazione“, ha detto Mario Draghi ai membri del nuovo esecutivo, spiegando che una “missione importante” attende il governo, “mettere in sicurezza il Paese”. Per raggiunger ...