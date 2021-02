Dopo lo tsunami del 2011, terremoto di oltre 7 magnitudo nella zona di Fukushima (Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi, Sabato 13 Febbraio, un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la costa di Fukushima, nel Giappone orientale. La notizia arriva direttamente dall’Agenzia Metereologica Giapponese. Il forte terremoto ha inizialmente causato la paura di uno tsunami, ma dall’Agenzia affermano che al momento non è stato lanciato un allarme a riguardo. Tuttavia, in via precauzionale, è stato richiesto ai residenti più vicini la costa di spostarsi in zone più alte. Il terremoto è stato avvertito non solo sulla costa, ma anche al centro di Fukushima, Namie e Sendai, dove è venuta a mancare la corrente in diversi quartieri. Foto dell’evento sono state condivise sui social, dove si possono osservare i negozi in totale subbuglio Dopo la scossa. Un abitante ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi, Sabato 13 Febbraio, undi7.1 ha colpito la costa di, nel Giappone orientale. La notizia arriva direttamente dall’Agenzia Metereologica Giapponese. Il forteha inizialmente causato la paura di uno, ma dall’Agenzia affermano che al momento non è stato lanciato un allarme a riguardo. Tuttavia, in via precauzionale, è stato richiesto ai residenti più vicini la costa di spostarsi in zone più alte. Ilè stato avvertito non solo sulla costa, ma anche al centro di, Namie e Sendai, dove è venuta a mancare la corrente in diversi quartieri. Foto dell’evento sono state condivise sui social, dove si possono osservare i negozi in totale subbugliola scossa. Un abitante ...

...se ci fossero problemi e non ci sono state segnalazioni immediate di irregolarità da altre centrali nucleari nella zona dopo il terremoto di magnitudo 7.1 di sabato notte. Non c'è pericolo di tsunami,...

Un'unità di crisi è stata inviata all'ufficio del primo ministro Yoshihide Suga dopo il terremoto, ma non è scattato l'allarme tsunami. Un forte scossa di terremoto ha colpito l'isola giapponese di Honshu, nella prefettura di Fukushima, sabato 13 febbraio. Secondo quanto ...

Paura in Giappone, tremendo terremoto magnitudo superiore a 7: cosa sta accadendo, le ultime notizie e la mappa.

Dopo il sisma è stato diramato un allarme tsunami. «Onde pericolose di tsunami sono possibili entro le prossime tre ore», ha avvertito il NWS Pacific Tsunami Warning Center. Un terremoto di magnitudo ...

