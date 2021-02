(Di domenica 14 febbraio 2021) che segna il destino dell’ex Presidente degli Stati Uniti Per due volte sotto processo la con la richiesta di, evento mai capitano a nessun altri Presidente degli Stati Uniti. Ma per due voltene è uscito in qualche modo pulito, ché poco fa L'articolo proviene da Inews.it.

è stato assolto: per la seconda volta nella sua storia personale, il tycoon ha vinto il processo in cui questa volta era accusato di aver 'incitato all'insurrezione' i suoi supporters lo ...Con l'assoluzione nel secondo processo d'impeachment, è finita una 'caccia alle streghe'. Lo afferma l'ex presidente americanoin una dichiarazione subito dopo la votazione in Senato.aggiunge di volere 'continuare' a difendere 'la grandezza dell'America'. 'Nei prossimi mesi avrò molto da condividere con ...Donald Trump assolto al Senato nel processo per impeachment. Con 57 voti a 43 a sostegno dell'accusa, l'Aula si è pronunciata determinando il ...Donald Trump impeachment, è arrivato il verdetto del Senato che segna per sempor il destino dell'ex Presidente degli Stati Uniti ...