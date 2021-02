Donald Trump assolto, niente impeachment: "Appena iniziata la mia avventura politica", il tycoon ci riprova? (Di sabato 13 febbraio 2021) Donald Trump è stato assolto: il Senato degli Stati Uniti ha votato contro la sua condanna. L'accusa per l'ex presidente americano era quella di aver istigato l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio. L'assoluzione, che pochi avevano messo in dubbio, è arrivata alla fine di una giornata molto tesa, durante la quale i dem si erano visti approvare la richiesta di ascoltare testimoni. Cosa che avrebbe portato a far slittare il voto di parecchi giorni. Solo sette i repubblicani che hanno votato contro l'ex presidente. I democratici non sono riusciti a portare dalla loro parte un numero sufficiente di “traditori”. Per la condanna, infatti, sarebbe stato necessario che almeno 17 senatori repubblicani votassero contro il tycoon al fine di raggiungere la maggioranza qualificata richiesta. E invece a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)è stato: il Senato degli Stati Uniti ha votato contro la sua condanna. L'accusa per l'ex presidente americano era quella di aver istigato l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio. L'assoluzione, che pochi avevano messo in dubbio, è arrivata alla fine di una giornata molto tesa, durante la quale i dem si erano visti approvare la richiesta di ascoltare testimoni. Cosa che avrebbe portato a far slittare il voto di parecchi giorni. Solo sette i repubblicani che hanno votato contro l'ex presidente. I democratici non sono riusciti a portare dalla loro parte un numero sufficiente di “traditori”. Per la condanna, infatti, sarebbe stato necessario che almeno 17 senatori repubblicani votassero contro ilal fine di raggiungere la maggioranza qualificata richiesta. E invece a ...

