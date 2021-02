Donald Trump assolto dall' impeachment Solo 7 repubblicani gli votano contro

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex presidenteè statoal Senato nel procedimento diper l’accusa di istigazione all’insurrezione, per l’assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio il 6 gennaio scorso.- riporta Reuters - ha salutato la fine della “caccia alle streghe”, annunciando che il suo “movimento è appena iniziato”. Per condannareoccorrevano 67 voti al Senato mentre i voti favorevoli all’accusa sono stati 57 e quelli contrari 43. Tra iin 7 hanno votato per la colpevolezza del tycoon. Si tratta di Richard Burr, Susan Collins, Bill Cassidy, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey. Tutti gli altri hanno deciso di schierarsi a favore di, dimostrando così ancora una volta la sua ...