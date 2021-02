Donald Trump assolto anche al secondo impeachment | i repubblicani non gli voltano le spalle | potrà ricandidarsi nel 2024

(Di sabato 13 febbraio 2021) «Not guilty». Il processo dinei confronti di, accusato di aver incitato l’insurrezione del 6 gennaio, si è concluso con l’assoluzione dell’ex presidente. Il verdetto è arrivato alla fine di una lunga giornata che ha visto diversi colpi di scena, prima con il voto del Senato a favore di nuove testimonianze, ipotesi poi accantonata dopo una breve sospensione dell’udienza. Alla fine soltanto 57 senatori hanno votato a favore dell’, 43 i contrari: un numero insufficiente per condannare l’ex presidente. «Il voto di oggi è quasi sicuramente come sarete ricordati dalla storia», ha dichiarato il capo dell’accusa Jamie Raskin, dopo la sua arringa finale. «L’assoluzione – ha aggiunto Raskin – metterà il Paese in una strada pericolosa: è questa l’America? Quale America sarà? Questo è ora ...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - SkyTG24 : Usa, il Senato assolve Donald Trump dall'accusa di impeachment - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - Lunababaccetto : RT @benq_antonio: Usa, Donald #Trump assolto nel secondo processo di #impeachment ,... ??#donaldtrump - manu_etoile : RT @benq_antonio: Usa, Donald #Trump assolto nel secondo processo di #impeachment ,... ??#donaldtrump -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Washington, 13 febbraio 2021 -è stato assolto nel secondo processo di impeachment contro di lui, il primo tenuto contro un ex presidente degli Stati Uniti. Il Senato ha votato a favore dell'assoluzione dell'ex ...L'ex presidente degli Stati Unitiè stato assolto nel processo per Impeachment al Senato. Articolo in aggiornamento .Usa, Trump assolto. Solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 necessari, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato compatti per l’impeachment dell’ex presidente L’ex presidente degli Stati ...Il Senato ha assolto Donald Trump anche nel secondo processo d’impeachment, nel quale era accusato di istigazione all’assalto del Congresso. A favore della condanna 57 voti, d ...