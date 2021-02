Domenica In, anticipazioni: gli ospiti della puntata del 14 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Come accade ogni settimana, anche questa volta saranno molti gli ospiti famosi di Mara Venier. L'amata conduttrice di Rai 1 è infatti capace di intervistare in maniera unica gli invitati nel suo show televisivo e di conseguenza i volti noti si aprono come raramente accade davanti alle telecamere. Lo show Domenicale di casa Rai avrà come sempre uno spazio dedicato all'emergenza sanitaria di Covid-19 con ospiti illustri e autorevoli. Non mancheranno però momenti più leggeri e ricchi di emozioni grazie agli ospiti che si susseguiranno ai microfoni di zia Mara: scopriamo chi saranno i volti famosi che vedremo a Domenica In. Gli ospiti ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 febbraio 2021)14andrà in onda una nuovadiIn. Come accade ogni settimana, anche questa volta saranno molti glifamosi di Mara Venier. L'amata conduttrice di Rai 1 è infatti capace di intervistare in maniera unica gli invitati nel suo show televisivo e di conseguenza i volti noti si aprono come raramente accade davanti alle telecamere. Lo showle di casa Rai avrà come sempre uno spazio dedicato all'emergenza sanitaria di Covid-19 conillustri e autorevoli. Non mancheranno però momenti più leggeri e ricchi di emozioni grazie agliche si susseguiranno ai microfoni di zia Mara: scopriamo chi saranno i volti famosi che vedremo aIn. Gli...

