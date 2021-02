Domani è domenica: lo show di Samanta Togni da oggi su Rai2 (Di sabato 13 febbraio 2021) Da stamattina Samanta Togni conduce Domani è domenica, il nuovo rotocalco dedicato al tempo libero degli italiani: ospite del giorno Tosca D'Aquino! Domani è domenica! sarà il nuovo appuntamento del sabato di Rai2, in onda a partire da oggi alle 12.20. Un rotocalco settimanale condotto da Samanta Togni, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento storico così delicato. Insieme incontreremo ospiti e ci collegheremo da ogni parte del Paese: un'Italia vitale che cambia ma sempre legata alle sue tradizioni. Sapori, luoghi e personaggi, di ieri e di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021) Da stamattinaconduce, il nuovo rotocalco dedicato al tempo libero degli italiani: ospite del giorno Tosca D'Aquino!! sarà il nuovo appuntamento del sabato di, in onda a partire daalle 12.20. Un rotocalco settimanale condotto da, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento storico così delicato. Insieme incontreremo ospiti e ci collegheremo da ogni parte del Paese: un'Italia vitale che cambia ma sempre legata alle sue tradizioni. Sapori, luoghi e personaggi, di ieri e di ...

