Diretta Napoli-Juve 0-0 | la prima conclusione è di Ronaldo | facile la parata di Meret

(Di sabato 13 febbraio 2021) 10'pt Non mette in mezzo il pallone la squadra di Pirlo, ma cerca di muovere la difesa di Gattuso. Che però non ha problemi a difendersi.10'pt Palla in profondità di...

juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - sscnapoli : ?? | #NapoliJuventus sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - P_Carpentieri : Se Caressa continua così, l'ASL 1 di Napoli interviene in diretta con un tampone #NapoliJuve #jvtblive - infoitsport : Serie A oggi, tre anticipi. Formazioni, orari tv e diretta. Napoli-Juventus live alle 18 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Juventus 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Napoli

Tutto pronto al Maradona. Squadre in campo. Tra poco fischio d'inizio di un atteso- Juve. Si gioca il ritorno, senza ancora aver disputato la gara d'andata. Un- Juve assai interessante quello che andrà in scena nel tardo pomeriggio al Maradona . Da un lato c'è la squadra di Gattuso che vive un momento nero; dall'altro, quella di Pirlo , ha cominciato ...Segui il match in tempo reale: i bianconeri vogliono allungare la striscia positiva e ridurre le distanze dalla vetta, azzurri in piena emergenza e con ...Napoli-Juventus, partita valida per il 22° turno del campionato di Serie A, è in programma sabato 13 febbraio alle 18 ...Napoli-Juventus si gioca oggi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.00. Si tratta di uno dei big match della 22^ giornata di Serie A. Partenopei in cerca di riscatto, bianconeri vogliosi di recuperare p ...