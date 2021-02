Diletta | regalo di San Valentino anticipato Rose da Can Yaman che poi la osserva in tv

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il SandiLeotta arriva in anticipo. La presentatrice, in trasferta per Spezia-Milan, ha ricevuto dal suo compagno un mazzo die lo ha mostrato sui social. L'attore Canè stato poi vicino a lei dal divano di casa sintonizzato su Dazn doveconduceva la diretta della sfida di Serie A. Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Diletta regalo

Immediata la reazione dei fan che in vista della festa di San Valentino hanno ipotizzato che possa trattarsi deldi fidanzamento per. I due diretti interessati per il momento hanno ...Ebbene sì, alcuni fortunati acquirenti potranno vedersi recapitare il libro non dal solito corriere Amazon, ma dain persona!Leotta può venire a casa tua : compra qui il suo libro Il ...Nelle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione per la storia d’amore con Diletta Leotta che procede a gonfie vele, ma Can Yaman sarà presto sul set di uno dei prodotti televisivi più attesi ...La conduttrice sportiva Diletta Leotta ha trovato delle rose rosse in camerino mandate dalla squadra di calcio de La Spezia.