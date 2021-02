Dichiarazioni post Napoli-Juventus 1-0: le parole di Pirlo e Gattuso (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 nella 22a giornata di Serie A. Decisivo il rigore messo a segno da Lorenzo Insigne nel primo tempo. Una vittoria fondamentale per il rilancio dei partenopei in classifica. Brusco stop per la Juventus di Pirlo, reduce da 6 vittorie consecutive. Di seguito, le Dichiarazioni post Napoli-Juventus 1-0. Napoli-Juventus 1-0: i bianconeri sprecano, Gattuso si salva Dichiarazioni post Napoli-Juventus 1-0: cosa è mancato alla Juve? Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha battuto laper 1-0 nella 22a giornata di Serie A. Decisivo il rigore messo a segno da Lorenzo Insigne nel primo tempo. Una vittoria fondamentale per il rilancio dei partenopei in classifica. Brusco stop per ladi, reduce da 6 vittorie consecutive. Di seguito, le1-0.1-0: i bianconeri sprecano,si salva1-0: cosa è mancato alla Juve? Il tecnico bianconero Andrea, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nelpartita: “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di Antonio #Conte al termine di #JuventusInter ??? #FORZAINTER ???? - junews24com : Meret: «Meglio una vittoria così, che creare tanto e non far punti» - - savocanatale71 : @RobertoRenga Formazione sbagliata fin dall'inizio poi meret ha fatto il suo,le dichiarazioni post match di pirlo s… - junews24com : McKennie dalla panchina, Pirlo: «Per questo motivo non è partito titolare» - - lizzybennet__ : che stile il maestro nelle dichiarazioni post partita -