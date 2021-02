Decreto Ristori e bonus 600 euro INPS: le novità per partite IVA sul cumulo con i contributi a fondo perduto (Di sabato 13 febbraio 2021) bonus da 600 euro INPS per partite Iva e contributi a fondo perduto saranno cumulabili. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta a un interpello risalente allo scorso 11 febbraio. Il riferimento va, in particolare, alle indennità da 600 a 1000 euro erogate dall’ente pubblico di previdenza in favore dei lavoratori autonomi per fare fronte al calo di reddito che si è concretizzato per via della diffusione del coronavirus. A partire dalla grave crisi concretizzatasi lo scorso marzo, sono moltissimi i lavoratori con partita Iva che hanno beneficiato delle indennità previste dai decreti governativi. Fino ad ora mancavano però dei chiarimenti definitivi da parte delle autorità competenti circa la possibilità di beneficiare ... Leggi su notizieora (Di sabato 13 febbraio 2021)da 600perIva esaranno cumulabili. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta a un interpello risalente allo scorso 11 febbraio. Il riferimento va, in particolare, alle indennità da 600 a 1000erogate dall’ente pubblico di previdenza in favore dei lavoratori autonomi per fare fronte al calo di reddito che si è concretizzato per via della diffusione del coronavirus. A partire dalla grave crisi concretizzatasi lo scorso marzo, sono moltissimi i lavoratori con partita Iva che hanno beneficiato delle indennità previste dai decreti governativi. Fino ad ora mancavano però dei chiarimenti definitivi da parte delle autorità competenti circa la possibilità di beneficiare ...

