De Luca: 'Per aiutare le aziende urge la decontribuzione per i lavoratori dipendenti' (Di sabato 13 febbraio 2021) De Luca avverte: 'Circola una fake news falsa e pericolosa sui vaccini per il personale scolastico' 13 febbraio 2021 Stop a feste e assembramenti a Carnevale, l'ordinanza di De Luca 13 febbraio 2021 '... Leggi su napolitoday (Di sabato 13 febbraio 2021) Deavverte: 'Circola una fake news falsa e pericolosa sui vaccini per il personale scolastico' 13 febbraio 2021 Stop a feste e assembramenti a Carnevale, l'ordinanza di De13 febbraio 2021 '...

VincenzoDeLuca : SBLOCCO DELLA DECONTRIBUZIONE PER DARE RESPIRO ALLE AZIENDE E FAVORIRE INVESTIMENTI AL SUD #Mezzogiorno #lavoro… - pisto_gol : Per chi può, per chi vuole Aiutiamo un bambino che soffre regalandogli la vita?? - fattoquotidiano : Luca Zaia vuol comprare vaccini per i veneti fuori dagli accordi Ue, ma costano cinque volte di più: “Non è una far… - marioricciard18 : RT @bruno_simili: @GillesGressani @rivistailmulino @fsaraceno @marioricciard18 @profgviesti @luca_barra @enmorlicchio grazie Gilles dell'in… - luca_carioli : @SabryS1897 Sbagliata la formazione, sbagliato l'approccio, sbagliato il cambio unico McKennie per Berna... -