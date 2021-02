De Ligt: «Il Napoli ha qualità ed è veloce, giochiamo per fermarli» (Di sabato 13 febbraio 2021) Matthijs De Ligt parla a pochi minuti da Napoli Juve, sfida di Serie A. Le sue parole sulla gara del Maradona Ai microfoni di Juventus TV, Matthijs De Ligt ha parlato a pochi minuti da Napoli Juve. Napoli JUVE – «Oggi giochiamo contro una squadra con molta qualità. Loro sono molto veloci nelle ripartenze e nei contropiedi e noi giochiamo per cercare equilibrio e fermarli». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 SUPERCOPPA – «Quella gara è stata molto importante per noi per prendere confidenza e vincere un trofeo. Dopo quella partita, abbiamo vinto tutte le gare, a parte un pareggio contro l’Inter. Oggi è un’altra partita importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Matthijs Deparla a pochi minuti daJuve, sfida di Serie A. Le sue parole sulla gara del Maradona Ai microfoni di Juventus TV, Matthijs Deha parlato a pochi minuti daJuve.JUVE – «Oggicontro una squadra con molta. Loro sono molto veloci nelle ripartenze e nei contropiedi e noiper cercare equilibrio e». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 SUPERCOPPA – «Quella gara è stata molto importante per noi per prendere confidenza e vincere un trofeo. Dopo quella partita, abbiamo vinto tutte le gare, a parte un pareggio contro l’Inter. Oggi è un’altra partita importante». Leggi su Calcionews24.com

