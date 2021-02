Daydreamer | ecco qual è il significato dell’amuleto di Nizar che si vede spesso nella serie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 febbraio 2021): i fan della soap sanno bene che, guardandola, non ci si delizia soltanto con storie d’amore (ovviamente in primis quella di Can e Sanem), intrighi e divertimento; ma si apprendono anche curiosità legate alla cultura turca. Per esempio ricordate che Mevkibe e Ayhan, incontrando Leyla ed Osman che non avevano ancora trovato il coraggio di dire loro di essersi lasciati, hanno regalato loro il cosiddetto “Occhio di” (o Nazar)? Vogliamo raccontavi un po’ di questo amuleto, che si trova anche da noi. Storia eChiamato anche “Occhio di Allah” od “Occhio Greco” (ricordiamo che la Grecia venne invasa dai Turchi), in turco si chiama “Nazar Bonjuk” (“Perlina dall’Occhio Diabolico”). E’ un portafortuna, un oggetto per scacciare il malocchio, come per esempio il nostro “Occhio di Santa Lucia” o l’ “Occhio di ...