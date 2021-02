Dayane Mello fa un appello al Brasile: “Fan brasiliani votate Rosalinda per la finale” (Di sabato 13 febbraio 2021) Dayane Mello è la favorita alla vittoria del GF Vip (diciamo che ormai da settimane sappiamo che vincerà lei al 99,99%), grazie anche al massiccio supporto dei fan brasiliani. La bellissima modella ha scoperto dei voti che arrivano dal Brasile grazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera, ma anche dalle persone che fuori dalla casa del GF Vip hanno tirato in ballo più volte i ‘voti dei sudamericani’. Cercando di sfruttare questo sostegno enorme, Dayane Mello poco fa ha chiesto ai suoi ammiratori brasiliani di votare per Rosalinda Cannavò nell’attuale televoto. “Faccio un appello. Amici brasiliani portate la mia amica in finale. Brasile parlo con voi, mettete ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021)è la favorita alla vittoria del GF Vip (diciamo che ormai da settimane sappiamo che vincerà lei al 99,99%), grazie anche al massiccio supporto dei fan. La bellissima modella ha scoperto dei voti che arrivano dalgrazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera, ma anche dalle persone che fuori dalla casa del GF Vip hanno tirato in ballo più volte i ‘voti dei sudamericani’. Cercando di sfruttare questo sostegno enorme,poco fa ha chiesto ai suoi ammiratoridi votare perCannavò nell’attuale televoto. “Faccio un. Amiciportate la mia amica inparlo con voi, mettete ...

