Damsgaard | “Chiesa mi ha impressionato Ammiro Iniesta”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il centrocampista della Sampdoria, Mikkel, astro nascente del calcio, una delle soprese di questa stagione, ha parlato in esclusiva a SportWeek della stagione e delle sue qualità. Queste le sue parole sui giocatori che lo hanno: “Nella Juve. E’ tecnico, potente e veloce. Mi ispiro a lui quando gioca sull’esterno. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sapevo che erano bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene il pallone tra i piedi. Nell’Inter mi haAlexis Sanchez, è rapido di gambe e di pensiero ed è sempre un passo avanti a te. Nel Milan invece dico Kessie perché è forte fisicamente”. Idolo da ragazzo: “Ho visto qualche video su Youtube di Michael Laudrup, il più famoso calciatore danese. Lui è il punto di riferimento per i ragazzi danesi ...

Mediagol : #Sampdoria, Damsgaard sicuro: 'Chiesa mi ha colpito, tra Inter e Milan quanti talenti!' - junews24com : Damsgaard strizza l'occhio alla Juve: «In due mi hanno davvero impressionato» - - Paolo27605131 : Uno a centrocampo tra Nainggolan, Traorè, Djuricic, Damsgaard? (vista la partita e il momento di forma mi stuzzicav… - giotroppotop : devo sfrattare qualcuno dal mio centrocampo perché mi rompo a gioca con il 352 e voglio una punta forte. Chi butto… -

Ultime Notizie dalla rete : Damsgaard Chiesa

ilBianconero

Commenta per primo Mikkelè indubbiamente uno dei migliori talenti espressi da questo campionato di Serie A. L'... chi lo ha impressionato di più da avversario: 'è tecnico, potente e ...una garanzia nei big match Not: Insigne fatica sempre contro la Juventus Sorpresa: Giusto ... Bereszynski non porta bonus, lasciatelo fuori Sorpresa:anche se dalla panchina! Crotone - ...La Sampdoria ospita la Fiorentina nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Mikkel Damsgaard ha rivelato in un'intervista a SportWeek i giocatori che più lo hanno stupito fino ad ora in Serie A.