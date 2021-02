sportli26181512 : Dalle scuse di Conte al 29° k.o. di fila dell'Italrugby: ascolta le notizie del giorno: Dalle scuse di Conte al 29°… - T_Russo_ : RT @MarcoReNer_azz: Le scuse di Conte utilizzate da Monblano x sottolineare il fatto che sia stato lui a sbagliare. Tralasciando artatament… - mnemocs : RT @MarcoReNer_azz: Le scuse di Conte utilizzate da Monblano x sottolineare il fatto che sia stato lui a sbagliare. Tralasciando artatament… - MarcoReNer_azz : Le scuse di Conte utilizzate da Monblano x sottolineare il fatto che sia stato lui a sbagliare. Tralasciando artata… - lucidi75 : @BGVTBO Niente scuse ognuno è libero di pensare e dire ciò che vuole ci mancherebbe anzi grazie del consiglio ma co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle scuse

La Gazzetta dello Sport

L'avvicinamento a Inter - Lazio, con ledi Conte dopo il dito medio rivolto ai dirigenti della Juve, il risultato dell'anticipo tra Torino e Genoa, quelli delle gare di Serie B, della partita della 2ª giornata del Sei Nazioni di rugby ...Travoltocritiche dopo l'uscita del documentario sulla vita privata di Britney Spears , in cui erano ... So che le miesono solo un primo passo e non cancellano il passato. Ma voglio ...Alfonso Signorini, tra mea culpa e disincanto, parla degli errori fatti e degli ex concorrenti questa edizione del GFVip che terminerà ...E' una sollevazione tra le donne del Pd: la delegazione di soli maschi al governo ha provocato una ribellione, del resto covata sin da quando alle ultime elezioni politiche nel 2018 venne trovato dal ...