Cuadrado, problemi alla coscia destra: le condizioni del colombiano (Di sabato 13 febbraio 2021) problemi per Juan Cuadrado in Napoli Juve. Il giocatore colombiano si tocca la coscia destra all’intervallo del match del “Maradona” All’intervallo di Napoli Juve, Juan Cuadrado si è avvicinato alla panchina bianconera toccandosi la coscia destra. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il giocatore colombiano potrebbe avere un problema muscolare: in via precauzionale, Pirlo ha mandato a scaldarsi Alex Sandro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)per Juanin Napoli Juve. Il giocatoresi tocca laall’intervallo del match del “Maradona” All’intervallo di Napoli Juve, Juansi è avvicinatopanchina bianconera toccandosi la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il giocatorepotrebbe avere un problema muscolare: in via precauzionale, Pirlo ha mandato a scaldarsi Alex Sandro. Leggi su Calcionews24.com

t0osieslide : Cuadrado rotto, Arthur rotto, Mckennie problemi all'anca, Dybala chissà che fine ha fatto e abbiamo la Champions questa settimana - junews24com : Cuadrado, problemi alla coscia destra: le condizioni del colombiano - - Boboj29 : Visti i vari problemi del centrocampo ,oggi la farei cosi Il Polacco Danilo-De Ligt-Chiellini-Alex Sandro Cuadrado… - toravon_ : RT @VlnN94: Cuadrado è un asino incapace di realizzare che il puntero che c'era prima sta andando a giocare in mezzo ai cammelli, e quindi… - Mr_Mbb : Bene tutti i problemi in attacco dell’Inter. Alla fine la differenza la fa il rigore x Cuadrado vs il non rigore x Lautaro. #juventusInter -