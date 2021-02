Crisi di governo, ultime news. Draghi è il nuovo premier. Confermati 9 ministri, tra cui Speranza, Di Maio e Lamorgese. 15 sono politici, 8 tecnici (Di sabato 13 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie di oggi governo news – Il governo Draghi è ora realtà: il presidente del Consiglio, infatti, nella serata di venerdì 12 febbraio è salito al Quirinale, ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri del suo esecutivo composto da 15 ministri politici (4 del M5S, 3 del Pd, 3 di Forza Italia, 3 della Lega, uno ciascuno per Italia Viva e Leu) e 8 tecnici. Il governo è oggi atteso al Quirinale, dove alle 12,00 è in programma la cerimonia di giuramento. Poi ci sarà il consueto scambio della campanella tra l’attuale presidente del Consiglio e il suo predecessore, Giuseppe Conte, e subito dopo il primo consiglio dei ministri. Di ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021), lenotizie di oggi– Ilè ora realtà: il presidente del Consiglio, infatti, nella serata di venerdì 12 febbraio è salito al Quirinale, ha sciolto la riserva e presentato la lista deidel suo esecutivo composto da 15(4 del M5S, 3 del Pd, 3 di Forza Italia, 3 della Lega, uno ciascuno per Italia Viva e Leu) e 8. Ilè oggi atteso al Quirinale, dove alle 12,00 è in programma la cerimonia di giuramento. Poi ci sarà il consueto scambio della campanella tra l’attuale presidente del Consiglio e il suo predecessore, Giuseppe Conte, e subito dopo il primo consiglio dei. Di ...

