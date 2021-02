Cremona | accompagna l' anziana vicina al bancomat e la deruba

(Di sabato 13 febbraio 2021), 13 febbraio 2021 - L'aveva aiutata più volte per andare allo sportelloa prelevare denaro, ma poi le aveva rubato la tesserae anche una ingente somma dal conto corrente. ...

Gli uomini della Squadra Mobile di Cremona hanno denunciato un 40enne, M. M., nell'ambito di una inchiesta per prevenire i reati contro le persone più deboli. Il 40enne aveva rubato la tessera alla donna anziana. Cremona, 13 febbraio 2021 - L'aveva aiutata più volte per andare allo sportello bancomat a prelevare denaro, ma poi le aveva rubato la tessera Bancomat e anche una ingente somma dal conto corrente. Gli uomini della Squadra Mobile hanno denunciato il quarantenne. Con la scusa di aiutare un anziana vicina di casa a prelevare contanti con il Bancomat, il vicino di casa quarantenne le aveva sottratto elevate somme di denaro, utilizzando la tessera rubata.