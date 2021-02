Credito al consumo, la quota di mercato di Findomestic sale al 16,3% (Di sabato 13 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Un 2021 iniziato per Findomestic sotto il segno della fiducia e della ripresa, nonostante un 2020 che ha interrotto un lungo trend positivo del Credito al consumo. Lo scorso anno ha comunque confermato Findomestic leader di mercato (quota salita al 16,3%) con erogazioni diminuite del 18% a 8,4 miliardi, un calo più contenuto rispetto a quello del settore nel suo complesso, -21%.Senza Covid, il bilancio dell’anno sarebbe stato diverso come sottolinea Gilles Zeitoun, direttore generale di Findomestic (gruppo Bnp-Paribas), società leader del mercato del Credito al consumo in Italia con quasi 3 milioni di clienti e circa 19 miliardi di euro di finanziamenti in essere: “Il 2020 era partito con uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Un 2021 iniziato persotto il segno della fiducia e della ripresa, nonostante un 2020 che ha interrotto un lungo trend positivo delal. Lo scorso anno ha comunque confermatoleader disalita al 16,3%) con erogazioni diminuite del 18% a 8,4 miliardi, un calo più contenuto rispetto a quello del settore nel suo complesso, -21%.Senza Covid, il bilancio dell’anno sarebbe stato diverso come sottolinea Gilles Zeitoun, direttore generale di(gruppo Bnp-Paribas), società leader deldelalin Italia con quasi 3 milioni di clienti e circa 19 miliardi di euro di finanziamenti in essere: “Il 2020 era partito con uno ...

