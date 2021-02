Creare manifesti o immagini grandi poster da stampare

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tutti a casa hanno o hanno avutoattaccati sul muro! Sto parlando distampate oche si trovano spesso nei piccoli mercati serali oppure dai venditori ambulanti nei centri storici dellecittà, dove ci sono locandine inte dei film del cinema e deiclassici, dei personaggi sportivi, dei dipinti famosi, delle facce note, personaggi famosi, belle ragazze, regole di vita scritte e cosi via. Ifanno spesso pensare anche alla spazzatura che viene affissa sui muri durante le elezioni politiche o ai cartelloni pubblicitari ed a quelli coreografici da stadio o da concerto. In molte scuole, università ed anche, a volte nelle aziende e negli uffici si usa affiggere sulle pareti un ...

Serafyna73 : @lauraboldrini Ma si ricoveri! Ne cerca sempre una per creare caos e danni! Peggiore sinistra di tutta la storia po… -

Ultime Notizie dalla rete : Creare manifesti

Corriere dell'Umbria

... e continua adisagi in vari ambiti di amministrazione quando il suo lavoro dovrebbe essere ... segno di grande civiltà, ma anche e soprattutto la rimozione deiantiabortisti e violenti ......mai provare vergogna per fornire alle forze dell'ordine più dettagli possibile cosicché da...strada della distribuzione di opuscoli ma di diffondere in tutto il territorio piacentinoe ...Come ormai sappiamo la Firenze-Pisa-Livorno versa da anni in pessime condizioni strutturali che si sono palesate in numerosi episodi, dando origine a ...Anna Paola Concia, fra le firmatarie dell'appello, spiega la lettera e il manifesto inviati al Presidente incaricato ...