Covid, ultime notizie. Cts: “No alla riapertura di cinema e teatri, fase delicata” (Di sabato 13 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (13 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti del Covid-19 preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 13 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA Ore 07.00 – Cts: “No alla riapertura di cinema e teatri, ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021), ledi oggi (13 febbraio 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti del-19 preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 13 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA Ore 07.00 – Cts: “Nodi, ...

Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - fanpage : Jesi, il Comune: “Situazione Covid a livelli mai visti prima” - fanpage : In Amazzonia nuova variante del Covid ha fatto aumentare i decessi del 65% in un mese - dalpha423 : RT @marisamoles: Brusaferro: «In 5-6 settimane la variante inglese può sostituire il virus». Focolaio in asilo a Milano - Notiziedi_it : COVID A POZZUOLI/ 66 guariti e 10 contagiati nelle ultime 24 ore -