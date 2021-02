Covid Russia, 14.861 casi e oltre 500 morti in un giorno (Di sabato 13 febbraio 2021) In Russia sono stati registrati 14.861 nuovi casi di Covid-19 e 502 morti per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo riportano le autorità sanitarie russe, segnalando che 1.963 casi sono stati diagnosticati solo a Mosca. Salgono così a 4.057.698 i casi registrati in Russia dall’inizio della pandemia, mentre sono 79.696 le persone che hanno perso la vita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Insono stati registrati 14.861 nuovidi-19 e 502per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo riportano le autorità sanitarie russe, segnalando che 1.963sono stati diagnosticati solo a Mosca. Salgono così a 4.057.698 iregistrati indall’inizio della pandemia, mentre sono 79.696 le persone che hanno perso la vita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

