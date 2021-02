Covid | prorogato il divieto di spostamento tra regioni Attesa per il bollettino LIVE

(Di sabato 13 febbraio 2021) La provincia autonoma di Trento e treda domani passeranno da 'giallo' ad 'arancione': sono le ultime decisioni del governo Conte 2, che ieri, congedandosi, ha preferito lasciare al nuovo esecutivo la decisione sul da farsi oltre quella data. Ieri 13.908 positivi e 316 vittime, in calo, e sempre più casi di varianti. Le ultime ordinanze ministeriali riguardano Abruzzo, Liguria, Toscana oltre a Trento. In Abruzzo è la Regione a dichiarare Pescara e Chieti, dove dilaga la variante inglese, zona rossa

SkyTG24 : Covid, divieto di spostamento prorogato e nuove zone arancioni da lunedì. LIVE - FabioCo80122696 : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con le nuove misure anti Covid. A quanto si apprende, il div… - Risveglio2mila : Covid-19: prorogato fino al 25 febbraio il divieto di spostamento fra le regioni - cioky : @robersperanza @matteosalvinimi governo di incapaci ! Stiamo riaprendo tutto quando la Germania che sta meglio di… - Napolikeit : Covid-19, prorogato il divieto di spostamento tra regioni #napoli #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid prorogato

...è statolo stop agli spostamenti tra Regioni diverse (anche gialle) fino al 25 febbraio, poi spetterà al nuovo premier Mario Draghi dettare la linea per contrastare l'epidemia die ...... il Conte bis, che hafino al 25 febbraio lo stop a tutti gli spostamenti tra Regioni. ... con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti -. Alle stesse ..."Abbiamo già fatto presente al presidente Draghi le priorità e su queste non abbiamo un minuto da perdere", ha aggiunto ...Lo Studio AGRIEURO illustra la proroga del versamento della quarta rata 2020 degli autonomi in agricoltura che possono fruire dell’esonero previsto dai Ristori, originariamente prevista per il 16 genn ...