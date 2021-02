Covid | oltre 108 milioni di casi nel mondo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sono più di 108le persone contagiate neldal coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che aggiorna a 108.230.119 il totale deiconfermati. Sono invece 2.384.001 le persone che hanno perso la vita per complicanze riconducibili all’infezione. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia con 27.492.023 contagi e 480.887 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Confcommercio : #consultazioni Il presidente Sangalli ha incontrato il premier incaricato Mario #Draghi: 'Abbiamo chiesto ristori t… - mante : BREAKING NEWS: GIldo Scartezzini di Montecodruzzo dopo la 2 dose del vaccino forse non morirà di Covid ma gli si è… - tuttoggi : Sono ormai 2 mila i contagi dal Covid a Perugia, dove nell'ultimo giorno ci sono stati altri 2 decessi. Oltre 100… - matteolepore : RT @centrostudidoc: Le industrie culturali e creative (ICC) per il Covid nel 2020 hanno perso 199 miliardi di euro, oltre il 30% del loro v… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Gli Usa aprono il confine con il Messico ai profughi-ostaggi nel limbo Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

Adnkronos

L'aggiornamento dei contagi da Coronavirus di oggi 13 febbraio Sono più di 108 milioni le persone contagiate nel mondo dal coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che aggiorna a 108.10.53, nel mondo108 mln di casi I casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato quota 108 milioni (108 milioni 186.991). E' quanto si apprende dai dati Johns Hopkins University. Il ...CARNEVALE: COLDIRETTI PUGLIA, CHIACCHIERE FAI DA TE IN 1 CASA SU 2; SFILANO CASTAGNOLE E DITA DEGLI APOSTOLI NEI MERCATI. 13/02/2021. Senza carri e feste in maschera, sfilano i do ...Prosegue la campagna di screening anti-contagio ‘Territori sicuri’, promosso dall’assessorato regionale alla sanità, guidato da Simone Bezzini.