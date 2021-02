Covid, le Regioni che cambiano colore: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in arancione (Di sabato 13 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, Speranza ha firmato le ordinanze che aumentano le restrizioni nelle tre Regioni e nella provincia autonoma. Saranno valide a partire da domenica. L’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus resta, in generale, arancione con la conferma di alcune zone rosse circoscritte. La Sicilia passa in zona gialla Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, Speranza ha firmato le ordinanze che aumentano le restrizioni nelle tree nella provincia autonoma. Saranno valide a partire da domenica. L’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus resta, in generale,con la conferma di alcune zone rosse circoscritte. La Sicilia passa in zona gialla

