Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI (Di sabato 13 febbraio 2021) Abruzzo, Lombardia, Veneto e Puglia sono i territori in cui la mutazione del virus circola di più. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 13.532 nuovi contagiati, su 290.534 tamponi effettuati (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,65%. I ricoverati sono 18.500 (-236), più altre 2.062 persone in terapia intensiva (-33). Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 2.710.819 e le vittime 93.356 (+311) Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Abruzzo, Lombardia, Veneto e Puglia sono i territori in cui la mutazione del virus circola di più. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 13.532contagiati, su 290.534 tamponi effettuati (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,65%. I ricoverati sono 18.500 (-236), più altre 2.062 persone in terapia intensiva (-33). Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 2.710.819 e le vittime 93.356 (+311)

fattoquotidiano : Covid, vaccino per bambini e ragazzi: Janssen (Johson&Johnson) lo sperimenterà anche in Italia - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - SkyTG24 : Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI - the_real_anto : Legge di Murphy cestistica, l’anno che non posso andare a vedere Pesaro giocare per colpa del COVID, arriva in fina… - laureyeli : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 13.532 contagi; 311 DECESSI!!! SUPERATI GLI 93.300 (93.356) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… -