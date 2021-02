Covid Italia, oggi 13.532 contagi e 311 morti: bollettino 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 13.532 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 311 morti, che portano il totale a 93.356 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19.Basilicata – Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Basilica secondo il bollettino di oggi, 13 febbraio: 84 casi riguardano residenti, su un totale di 1.093 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi.Toscana – ono 764 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Sono 13.532 ida coronavirus in, 13, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 311, che portano il totale a 93.356 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19.Basilicata – Sono 87 i nuovida coronavirus in Basilica secondo ildi, 13: 84 casi riguardano residenti, su un totale di 1.093 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi.Toscana – ono 764 i nuovida Coronavirus in Toscana secondo ilreso noto. Da ieri sono stati ...

