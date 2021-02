Covid, i dati nel Sannio: sono 19 le nuove positività accertate dall’Asl (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosono 19 le nuove positività al Covid riscontrate nel Sannio dall’Asl a fronte di 326 test eseguiti. Una persona deceduta. Dei diciannove positivi, tre sono sintomatici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto19 lealriscontrate nela fronte di 326 test eseguiti. Una persona deceduta. Dei diciannove positivi, tresintomatici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - Affaritaliani : 'Qualunque sia la spiegazione, è comunque un dato che non siamo più in emergenza da un mese' L'ANALISI CHOC… - riktroiani : Un'altra fonte, versione italiana - CorriereQ : Covid, Oms: Pechino ci ha rifiutato alcuni dati chiave -