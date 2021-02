Covid, esperto Oms: Pechino ci ha rifiutato alcuni dati chiave (Di sabato 13 febbraio 2021) L' Oms vuole più dati da Pechino , in particolare su possibili casi di Covid - 19 prima di dicembre 2019. Peter Ben Embarek, il capo della missione di esperti dell'Oms che nei giorni scorsi ha svolto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) L' Oms vuole piùda, in particolare su possibili casi di- 19 prima di dicembre 2019. Peter Ben Embarek, il capo della missione di esperti dell'Oms che nei giorni scorsi ha svolto ...

mante : BREAKING NEWS: GIldo Scartezzini di Montecodruzzo dopo la 2 dose del vaccino forse non morirà di Covid ma gli si è… - ReggioPress : Covid e variante inglese, l’esperto: “Dovremo proteggerci di più”. VIDEO - RobertoDiGreg : @gianlucaguidi Ti ho dato dell'esperto culinario che non è certamente offensivo come chi scrive castronerie. Già ma… - MamolkcsMamol : RT @LucioMM1: @evamarghe @claudiomontar Uno che si occupava di disturbi del sonno e ora si spaccia per esperto virologo/ immunologo/ epidem… - annaros70527446 : @Palazzo_Chigi GOVERNO TWEET! – VITTORIO FELTRI: “HA RAGIONE DAGOSPIA: QUESTO È IL GOVERNO DEL BAGAGLINO - SPERANZA… -