Covid | divieto di spostamento prorogato e nuove zone arancioni LIVE

(Di sabato 13 febbraio 2021) La provincia autonoma di Trento e tre Regioni da domani passeranno da 'giallo' ad 'arancione': sono le ultime decisioni del governo Conte 2, che ieri, congedandosi, ha preferito lasciare al nuovo esecutivo la decisione sul da farsi oltre quella data. Ieri 13.908 positivi e 316 vittime, in calo, e sempre piu' casi di varianti. Le ultime ordinanze ministeriali riguardano Abruzzo, Liguria, Toscana oltre a Trento. In Abruzzo e' la Regione a dichiarare Pescara e Chieti, dove dilaga la variante inglese, zona rossa

E tra Sanremo e Ventimiglia è presente anche la variante inglese del. E' stata tracciata in 7 ... Prorogato ildi spostamento tra regioni fino al 25 febbraio. Restano validi i motivi di ...Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del- 19 sono 2.095, ...nuove varianti la cui prevalenza e' del 18% e' bene mantenere comportamenti prudenti e il..."La situazione della pandemia da Covid 19 ha raggiunto a Jesi livelli mai registrati in passato". L'allarme arriva dal sindaco Massimo Bacci e dall'assessore Marialuisa Quaglieri al termine di un inco ...