Covid, De Luca firma nuova ordinanza: stop a feste, cortei e manifestazioni di Carnevale (Di sabato 13 febbraio 2021) E' stata firmata questa mattina dal presidente Vincenzo De Luca un'ordinanza, in corso di pubblicazione, in relazione al Carnevale. Ad annunciarlo è l'Ufficio stampa della Regione Campania, che in una nota ne anticipa anche i contenuti. "Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021 è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale", si legge nel comunicato stampa. "Si invitano i sindaci ad inibire ...

