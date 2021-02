Covid | Cts | ' Se ci sono rischi dalle varianti | costretti a chiudere le scuole' | L' epidemiologo Stracci lancia l' allarme per Perugia | ' E' la

(Di sabato 13 febbraio 2021) Se l'evoluzione del contagio di coronavirus in Italia 'evidenziareali all'interno delle, non possiamo ignorarli'. E' quanto afferma il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo , ...

ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia… - TgLa7 : #Covid, #Cts, no riapertura cinema e teatri, fase delicata - QPeriscopica : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts

E' quanto afferma il coordinatore del, Agostino Miozzo , aggiungendo: 'Se anche nel nostro ... 13 feb 11:01 Primi due casi di variante inglese a Pavia Primi due casi di variante inglese del- ...Comeavevate avvertito anche sulla necessità di evitare una terza ondata sovrapposta alla campagna vaccinale. 'Ci hanno detto che a gennaio in Umbria sarebbero arrivati fiumi di dosi tutte ...Niente riapertura per cinema e teatri con il Comitato Tecnico Scientifico ancora preoccupato per la situazione epidemiologica.Stampa Se l’evoluzione del contagio “evidenzia rischi reali all’interno delle scuole, non possiamo ignorarli”. E’ quanto afferma il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, aggiungendo: “Dobbiamo però d ...