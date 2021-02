Covid Campania, niente feste a Carnevale: l’ordinanza (Di sabato 13 febbraio 2021) Stop a feste, cortei e manifestazioni “di qualsiasi forma” connesse al Carnevale per contratare la diffusione del coronavirus in Campania, da Napoli al resto della regione. E’ quanto contenuto in un’ordinanza firmata questa mattina dal governatore Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione. l’ordinanza è valida con decorrenza immediata e fino a tutto martedì 16 febbraio. l’ordinanza vieta lo svolgimento di “feste e ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale”. Nel testo viene rivolto un invito ai sindaci “ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Stop a, cortei e manifestazioni “di qualsiasi forma” connesse alper contratare la diffusione del coronavirus in, da Napoli al resto della regione. E’ quanto contenuto in un’ordinanza firmata questa mattina dal governatore Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione.è valida con decorrenza immediata e fino a tutto martedì 16 febbraio.vieta lo svolgimento di “e ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al”. Nel testo viene rivolto un invito ai sindaci “ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al, fatto salvo ...

