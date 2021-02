Covid | 4 regioni da zona gialla ad arancione | il rischio della terza ondata Governo Draghi | alle 12 il giuramento al Colle

Leggi su velvetmag

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus non dà tregua. Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia autonoma di Trento, lasciano lae passano in. Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge, che proroga il blocco degli spostamenti, anche tra legi, dal 15 al 25 febbraio. Conto alla rovescia per ildel nuovo. Il premier Marioe i suoi 23 ministri12 al Quirinale per la cerimonia. In vigore da San Valentino “Dal 16 al 25 febbraio – recita la norma che prolunga il blocco – sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome”. Naturalmente ...