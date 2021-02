Covid | 2 277 positivi in Lombardia + 5 | 5% | a Bergamo 172 nelle ultime 24 ore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Indiminuiscono i ricoverati nei reparti (-9), mentre aumentano sensibilmente i pazientiterapie intensive (+6). A fronte di 40.978 tamponi effettuati, sono 2.277 i nuovi(5,5%). I guariti/dimessi sono 484.180. In Italia24 ore i nuovisono 13.532 mentre le vittime sono 311. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 40.978 (di cui 26.649 molecolari e 14.329 antigenici) totale complessivo: 6.080.774 – i nuovi casi: 2.277 (di cui 81 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 484.180 (+1.535), di cui 3.226 dimessi e 480.954 guariti – in terapia intensiva: 365 (+6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.574 (-9) – i decessi, totale complessivo: 27.760 (+ 61) I nuovi casi per ...

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.277, poi la Campania con 1.751, Emilia-Romagna 1.488. Sono 13.532 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In Lombardia 2.277 casi, in Campania 1.751, Emilia-Romagna 1.488. Sono 2.277 i nuovi positivi emersi nella nostra regione nell'ultima giornata a fronte di un numero alto di tamponi: 40.978. Questo significa che il tasso di positività si attesta al 5.5%. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; 13 in meno rispetto a ieri, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 168, uno meno rispetto a ieri.