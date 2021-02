Covid-19: parte da Milano la sperimentazione del vaccino anche per i bambini (Di sabato 13 febbraio 2021) parte dall’Ospedale Buzzi di Milano la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 anche per bambini e ragazzi finora fuori dal piano vaccinale. Un vaccino contro il Covid-19 dell’azienda Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, sarà sperimentato su bambini e ragazzi finora esclusi dal piano vaccinale in diversi centri internazionali. In Italia la sperimentazione partirà dall’Ospedale dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 febbraio 2021)dall’Ospedale Buzzi diladelanti-19pere ragazzi finora fuori dal piano vaccinale. Uncontro il-19 dell’azienda Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, sarà sperimentato sue ragazzi finora esclusi dal piano vaccinale in diversi centri internazionali. In Italia lapartirà dall’Ospedale dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : #Salvini: Il Covid ha segnato un cambiamento epocale: lo ricorderemo per decenni. Sono quei passaggi, come le guerr… - amnestyitalia : Come dimostra il vergognoso inserimento dell'omosessualità tra 'i comportamenti' a maggior rischio COVID-19, la str… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 2 (grazie a @milomatte) VAF (valutazione a freddo) su un anno… - XYZxyzY6 : RT @amnestyitalia: Come dimostra il vergognoso inserimento dell'omosessualità tra 'i comportamenti' a maggior rischio COVID-19, la strada d… - the_fourty : RT @Luca__Pagani: Per giustificare la scelta di alcuni ministri, #Mattarella sostiene che «in certi settori serve continuità», ma gli itali… -