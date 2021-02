Covid-19 in Italia: 13.532 e 311 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 13.532 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, più o meno in linea con il dato di ieri (13.908). Secondo i dati del ministero della Salute, dall’inizio della pandemia i contagi sono 2.710.819. I decessi di oggi sono 311 (ieri 316), per un totale di 93.356 dall’inizio della pandemia. In calo anche il numero dei tamponi (290.534 rispetto ai 305.619 di ieri), con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). Giù i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in meno (ieri -31) con 118 ingressi giornalieri, e scendono a 2062, mentre i ricoveri ordinari calano di 236 unità (ieri 206) per un totale di 18.500. La regione con più casi è la Lombardia (+2.277), seguita da Campania (+1.751), Emilia Romagna (+1.488) e Lazio (+1.060). I guariti sono 13.973 (ieri 16.422) per un totale di 2.216.050. Ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 13.532 i nuovi casi di coronavirus registrati in24 ore, più o meno in linea con il dato di ieri (13.908). Secondo i dati del ministero della Salute, dall’inizio della pandemia i contagi sono 2.710.819. I decessi di oggi sono 311 (ieri 316), per un totale di 93.356 dall’inizio della pandemia. In calo anche il numero dei tamponi (290.534 rispetto ai 305.619 di ieri), con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). Giù i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in meno (ieri -31) con 118 ingressi giornalieri, e scendono a 2062, mentre i ricoveri ordinari calano di 236 unità (ieri 206) per un totale di 18.500. La regione con più casi è la Lombardia (+2.277), seguita da Campania (+1.751), Emilia Romagna (+1.488) e Lazio (+1.060). I guariti sono 13.973 (ieri 16.422) per un totale di 2.216.050. Ancora ...

