Covid, 10mila euro per le cure: la nonna sgomina la truffa (Di sabato 13 febbraio 2021) Alfie Borromeo Il Coronavirus, purtroppo, non porta con sé solo gli effetti collaterali organici e psicologici legati alla malattia. Ce lo dimostra quanto è accaduto a Milano, dove la polizia ha messo in manette una donna di 49 anni accusata di truffa aggravata ai danni di una signora 86enne. Nonostante l’età, la vittima è stata capace di non perdersi d’animo e ha chiamato il 113 per denunciare quanto le stava succedendo. A far cominciare tutto sono state alcune telefonate che ha ricevuto nei giorni scorsi da una donna che si spacciava per la fidanzata del nipote. Raccontandole di un ricovero in ospedale del compagno per una grave forma di Covid, ha provato a estorcerle 10 mila euro, cifra che sarebbe servita per sostenere le cure. La sedicente compagna, con tono angoscioso e insistente, ha domandato all’anziana ... Leggi su improntaunika (Di sabato 13 febbraio 2021) Alfie Borromeo Il Coronavirus, purtroppo, non porta con sé solo gli effetti collaterali organici e psicologici legati alla malattia. Ce lo dimostra quanto è accaduto a Milano, dove la polizia ha messo in manette una donna di 49 anni accusata diaggravata ai danni di una signora 86enne. Nonostante l’età, la vittima è stata capace di non perdersi d’animo e ha chiamato il 113 per denunciare quanto le stava succedendo. A far cominciare tutto sono state alcune telefonate che ha ricevuto nei giorni scorsi da una donna che si spacciava per la fidanzata del nipote. Raccontandole di un ricovero in ospedale del compagno per una grave forma di, ha provato a estorcerle 10 mila, cifra che sarebbe servita per sostenere le. La sedicente compagna, con tono angoscioso e insistente, ha domandato all’anziana ...

ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - infoitinterno : In Puglia 1020 nuovi casi di Covid su oltre 10mila casi. Calano i ricoveri e gli 'attualmente positivi' - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Milano, 'Suo nipote ha il #Covid, servono 10mila euro per curarlo', 86enne sventa la truffa. Gli aggiornamenti di @forla… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: 'Suo nipote ha il #Covid, servono 10mila euro per curarlo', l'86enne fa arrestare la truffatrice. Questo e tanto altro d… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: Milano, 'Suo nipote ha il #Covid, servono 10mila euro per curarlo', 86enne sventa la truffa. Gli aggiornamenti di @forla… -