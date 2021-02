Cos’è il ministero per la Transizione Ecologica del Governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) ministero per la Transizione Ecologica del Governo Draghi: Cos’è e di cosa si occuperà Il Governo Draghi ha istituito il ministero per la Transizione Ecologica, che sarà presieduto da Roberto Cingolani (qui un suo profilo). Si tratta di un ministero fortemente voluto da Beppe Grillo e dal Movimento Cinque Stelle, che hanno posto la sua istituzione come condizione per far partire l’esecutivo di Mario Draghi. Ma di cosa si occuperà esattamente questo ministero? Ecco quali saranno i compiti di Cingolani e della sua squadra di viceministri e di sottosegretari. Il ministero per la Transizione Ecologica ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021)per ladele di cosa si occuperà Ilha istituito ilper la, che sarà presieduto da Roberto Cingolani (qui un suo profilo). Si tratta di unfortemente voluto da Beppe Grillo e dal Movimento Cinque Stelle, che hanno posto la sua istituzione come condizione per far partire l’esecutivo di Mario. Ma di cosa si occuperà esattamente questo? Ecco quali saranno i compiti di Cingolani e della sua squadra di viceministri e di sottosegretari. Ilper la...

