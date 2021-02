Coronavirus: Vaccini over 80, a Messina si può scegliere l'ospedale più vicino (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Alcuni chiarimenti in merito alle vaccinazioni over 80 per la provincia di Messina" arrivano dall'Ufficio emergenza covid, diretto dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari, "in questi giorni particolarmente impegnata insieme con il direttore sanitario dell'ASP Messina Bernardo Alagna, al fine di soddisfare tutte le richieste giunte dalla cittadinanza e soprattutto dalle persone anziane, pronte a ricevere la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna". “Stiamo facendo il possibile, e a volte l'impossibile, per essere a pieno regime col piano vaccinale a partire dal 20 febbraio - spiega la commissaria - e cercare di anticipare e risolvere in tempi rapidissimi eventuali criticità che possono emergere, dato l'enorme numero di persone prenotate, 16.561, divise tra 4 ospedali in città e 7 in provincia. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Alcuni chiarimenti in merito alle vaccinazioni80 per la provincia di" arrivano dall'Ufficio emergenza covid, diretto dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari, "in questi giorni particolarmente impegnata insieme con il direttore sanitario dell'ASPBernardo Alagna, al fine di soddisfare tutte le richieste giunte dalla cittadinanza e soprattutto dalle persone anziane, pronte a ricevere la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna". “Stiamo facendo il possibile, e a volte l'impossibile, per essere a pieno regime col piano vaccinale a partire dal 20 febbraio - spiega la commissaria - e cercare di anticipare e risolvere in tempi rapidissimi eventuali criticità che possono emergere, dato l'enorme numero di persone prenotate, 16.561, divise tra 4 ospedali in città e 7 in provincia. In ...

