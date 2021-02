Coronavirus: Toti, 'Draghi proroghi di un giorno zona arancione Regioni' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Suggerimento al neonato Governo Draghi che giurerà oggi. Faccia subito un Consiglio dei Ministri e proroghi di un giorno, anche un giorno solo, l'entrata in zona arancione delle Regioni che cambiano colore". Lo scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. "Appena 24 ore, ma fondamentali: così domani, giorno di San Valentino, i ristoranti che avevano migliaia di prenotazioni potranno lavorare. Un piccolo segnale necessario per far capire a chi sta pagando da mesi il prezzo di questa pandemia che qualcosa è cambiato -aggiunge il governatore della Liguria-. Altrimenti...Governo che va e usanza che resta! Non sarà il modo migliore di iniziare una nuova storia". "Se questo è il Governo della salvezza lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Suggerimento al neonato Governoche giurerà oggi. Faccia subito un Consiglio dei Ministri edi un, anche unsolo, l'entrata indelleche cambiano colore". Lo scrive Giovannisulla sua pagina Facebook. "Appena 24 ore, ma fondamentali: così domani,di San Valentino, i ristoranti che avevano migliaia di prenotazioni potranno lavorare. Un piccolo segnale necessario per far capire a chi sta pagando da mesi il prezzo di questa pandemia che qualcosa è cambiato -aggiunge il governatore della Liguria-. Altrimenti...Governo che va e usanza che resta! Non sarà il modo migliore di iniziare una nuova storia". "Se questo è il Governo della salvezza lo ...

