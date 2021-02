Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 febbraio: 543 nuovi casi, 20 morti. La situazione a Palermo… (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 543 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in SiciliaCome comunicato dal Ministero della Salute, nell’odierno bollettino, sono 543 nuovi casi registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore. 860 il numero dei guariti, mentre si registrano 20 morti. Gli attualmente positivi sono 34.970 con un decremento di 337 unità.Ecco la situazione Covid provincia per provincia: Palermo: 40.772 (132), Catania: 40.267 (197), Messina: 19.103 (67), Trapani: 10.422 (13), Siracusa: 9.990 (38), Ragusa: 8.134 (27), Caltanissetta: 6.574 (29), Agrigento: 5.756 (31), Enna: 4.247 (9). Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 543 iregistrati nelle ultime 24 ore inCome comunicato dal Ministero della Salute, nell’odierno, sono 543registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore. 860 il numero dei guariti, mentre si registrano 20. Gli attualmente positivi sono 34.970 con un decremento di 337 unità.Ecco laCovid provincia per provincia: Palermo: 40.772 (132), Catania: 40.267 (197), Messina: 19.103 (67), Trapani: 10.422 (13), Siracusa: 9.990 (38), Ragusa: 8.134 (27), Caltanissetta: 6.574 (29), Agrigento: 5.756 (31), Enna: 4.247 (9).

